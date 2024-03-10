BIST 9.155
DOLAR 31,91
EURO 34,98
ALTIN 2.234,01
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'de Eda Erdem sakatlandı

Fenerbahçe'de Eda Erdem sakatlandı

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, bugün oynanan Türk Hava Yolları maçında sakatlık yaşayan Eda Erdem'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Abone ol

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımının, kaptan Eda Erdem ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kaptanımız Eda Erdem’in, Türk Hava Yolları maçında yaşadığı sakatlığın ardından yapılan muayene ve tetkiklerinde sağ ayak bileği dış yan bağında (ATF ligament) kısmi yaralanma ve eklem içi ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Kaptanımıza geçmiş olsun diyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. "

ÖNCEKİ HABERLER
Taksiyle çarpışan motosiklet alev topuna döndü: 2 yaralı
Taksiyle çarpışan motosiklet alev topuna döndü: 2 yaralı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Öğrencileri taşıyan minibüs, TIR'la çarpıştı: 15 yaralı!
Öğrencileri taşıyan minibüs, TIR'la çarpıştı: 15 yaralı!
Heykeli dikilen Fenerbahçeli efsane voleybolcu Eda Erdem'e nazar değdi
Heykeli dikilen Fenerbahçeli efsane voleybolcu Eda Erdem'e nazar değdi
190 kilometre hızla direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
190 kilometre hızla direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
4 ilde jandarmadan eş zamanlı operasyon! Bir suç örgütü daha çökertildi: Elebaşı dahil 20 gözaltı
4 ilde jandarmadan eş zamanlı operasyon! Bir suç örgütü daha çökertildi: Elebaşı dahil 20 gözaltı
İstanbul’da sis etkili oldu! Gemi trafiği askıya alındı, Şehir Hatları seferleri iptal edildi
İstanbul’da sis etkili oldu! Gemi trafiği askıya alındı, Şehir Hatları seferleri iptal edildi
CHP'de İmamoğlu bir taşla iki kuş vurdu! Tunç Soyer'i devreye soktu kulisi
CHP'de İmamoğlu bir taşla iki kuş vurdu! Tunç Soyer'i devreye soktu kulisi
MOSSAD'a bilgi satanların detaylarına ulaşıldı şüphelinin hesabına 2023'te 279 milyon 64 bin 194 lira para girişi
MOSSAD'a bilgi satanların detaylarına ulaşıldı şüphelinin hesabına 2023'te 279 milyon 64 bin 194 lira para girişi
Park yeri yüzünden komşusuna kızdı, araca kurşun yağdırdı
Park yeri yüzünden komşusuna kızdı, araca kurşun yağdırdı
Esenyurt’ta 11 katlı rezidansta korkutan yangın
Esenyurt’ta 11 katlı rezidansta korkutan yangın
Kırklareli'nde tarlaya gömülmüş anne ve oğlunun cesedi bulundu
Kırklareli'nde tarlaya gömülmüş anne ve oğlunun cesedi bulundu