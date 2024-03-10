BIST 9.155
DOLAR 31,91
EURO 34,98
ALTIN 2.234,01
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu

Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu

Erzurum'da dün akşam aralıkla başlayan karla karışık yağmur, gece kara dönüştü.

Abone ol

Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Karın ardından belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarına başladı.

Kars

Kars'ta dün başlayan ve sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar şehir merkezini beyaza bürüdü.

Kars-Digor kara yolunda kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri yollarda kar küreme çalışması başlattı.

Beyaza bürünen kentteki tarihi yapılar da güzel görüntü oluşturdu.

Bu arada karla kaplanan arazide yiyecek arayan tilkiler görüntülendi.

Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından ilçe merkezinde kar kalınlığı 30, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 165 santimetreye ulaştı.

Ağaçlar, bitkiler karla kaplandı, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde, biriken karları temizledi. Bazı esnaf da yaban kuşlarını yemledi.

Esnaf Sergen Kılıç, kar yağışının martta da devam ettiğini ifade ederek, "Soğuk kış günlerinde yaban kuşları için dükkanlarımızın önüne, bulgur, buğday ekmek kırıntısı bırakıyoruz." dedi.

Ardahan’da da kar yağışı etkili oldu.

Sabaha doğru yağan kar kent merkezini beyaza bürüdü.

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan 'bu benim son seçimim' dedi Bekir Bozdağ'dan dikkat çeken paylaşım
Erdoğan 'bu benim son seçimim' dedi Bekir Bozdağ'dan dikkat çeken paylaşım
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Ramazan geldi! İlk sahura bu gece kalkılacak!
Ramazan geldi! İlk sahura bu gece kalkılacak!
Eylül-Aralık 2023 döneminde 5 bin 122 yatırım teşvik belgesi verildi
Eylül-Aralık 2023 döneminde 5 bin 122 yatırım teşvik belgesi verildi
Terör örgütü DEAŞ'a "Bozdoğan-11" operasyonu: Sakarya'da 33 şüpheli yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'a "Bozdoğan-11" operasyonu: Sakarya'da 33 şüpheli yakalandı
Seçimi doğru bilen Hakan Bayrakçı İstanbul'da anketlerindeki son durumu açıkladı
Seçimi doğru bilen Hakan Bayrakçı İstanbul'da anketlerindeki son durumu açıkladı
Samsun'da cinayet: Akrabasını öldürüp canlı yayın açtı! "Namusumu temizledim"
Samsun'da cinayet: Akrabasını öldürüp canlı yayın açtı! "Namusumu temizledim"
Fenerbahçe'de Eda Erdem sakatlandı
Fenerbahçe'de Eda Erdem sakatlandı
Taksiyle çarpışan motosiklet alev topuna döndü: 2 yaralı
Taksiyle çarpışan motosiklet alev topuna döndü: 2 yaralı
Öğrencileri taşıyan minibüs, TIR'la çarpıştı: 15 yaralı!
Öğrencileri taşıyan minibüs, TIR'la çarpıştı: 15 yaralı!
Heykeli dikilen Fenerbahçeli efsane voleybolcu Eda Erdem'e nazar değdi
Heykeli dikilen Fenerbahçeli efsane voleybolcu Eda Erdem'e nazar değdi
190 kilometre hızla direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
190 kilometre hızla direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti