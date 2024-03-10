Erdoğan 'bu benim son seçimim' dedi Bekir Bozdağ'dan dikkat çeken paylaşım

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu benim son seçimim" sözleriyle ilgili olarak "Yarınlar ne getirir, bilinmez. Belki de vakti gelince TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Mart yerel seçimlerinin kendisi için final olacağını söylemesi siyasetin gündemine oturdu.

Önceki akşam TÜGVA'nın etkinliğinde konuşan Erdoğan, "Adeta nefes almaksızın koşturuyoruz. Çünkü benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak." dedi.

Erdoğan'ın dikkat çeken sözleri yankı uyandırırken AK Parti kurmaylarından peş peşe açıklamalar geldi.

"Ölüm bizi ayırıncaya kadar devam etmek isteriz"

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, "Millet isterse ki 'Tayyip Erdoğan devam etsin' diye o konuda siyaset üzerine baskı yaparsa siyaset kurumu da bu konuyla ilgili bir kanaat oluşturursa biz liderimizle ölüm bizi ayırıncaya kadar devam etmek isteriz" dedi.

Son açıklama da TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ, anayasanın maddesini hatırlatarak üçüncü defa başkan seçilebileceğini yazdı.

'Üçüncü defa Cumhurbaşkanı Adayı olması anayasal hakkıdır"

Bozdağ, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Bu seçim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi son seçimidir. Zira Anayasaya göre, “Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.” Ancak yine Anayasa’ya göre, “Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.” (Anayasa,116/3) Anayasa’nın bu hükmüne göre TBMM tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü defa Cumhurbaşkanı Adayı olması anayasal hakkıdır. Yarınlar ne getirir, bilinmez. Belki de vakti gelince TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir.Yarın ola, hayr ola. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler…"