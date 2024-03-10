Murat Kurum'dan İmamoğlu'na metro yanıtı: O tarihlerde İBB Meclisinin bir üyesiydi

İBB adayı Murat Kurum, İstanbul 3 metro hattını sıfırdan yaptığını söyleyen İBB Başkanı İmamoğlu'na yanıt verdi. Kurum, "3 metro hattının yapımı için 2017'de İBB Meclisi'ne gelen kredi talebine CHP grubu 'Hayır' oyu verdi. Hatırlarsınız bu beceriksiz başkan o tarihlerde Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak İBB Meclisinin bir üyesiydi. Yani karşı çıktıkları projeleri, şimdi sıfırdan yaptığını iddia ediyor." dedi.

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, mevcut başkan Ekrem İmamoğlu'nun metro hatlarıyla ilgili yaptığı açıklamanın İBB'nin resmi internet sitesindeki verilerle de örtüşmediğini söyledi.

Kurum, Tuzla mitinginde yaptığı konuşmada, iki aylık süreçte İstanbul'da yüz binlerce vatandaşla kucaklaştıklarını, İstanbul'un kararını verdiğini söyledi.

Mevcut İBB yönetiminin 5 yıldır metro ihalesine çıkmadığını dile getiren Kurum, şöyle konuştu:

"İstanbullular 5 yıldır bu beceriksiz yönetimin elinde çile çekiyor. Mevcut CHP'li İBB yönetiminden en ufak bir proje gördünüz mü? İşte, bu şehrin en önemli sorunlarının başında ulaşım problemi geliyor. 5 yılda tek bir metro ihalesine bile çıkamadılar. Taş üstüne taş koymadılar. Temelini attığımız metro hatlarına hafriyat döktüler. Başlattığımız metroları dahi bitiremediler. Bunlar yetmezmiş gibi bir de bu yalancı Başkan çıkıp ne yapıyor? Rahmetli Kadir ağabey döneminde temelleri atılan metro projelerinin 'temelini ben attım' diye yalan söylüyor. Emek hırsızlığı yapıyor. Proje hırsızlığı yapıyor. İcraat hırsızlığı yapıyor."

"İBB'nin resmi internet sitesi bile bu beceriksiz başkanı yalanlıyor"

Kurum, İBB'nin internet sitesindeki verilere işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"İBB'nin resmi internet sitesi bile bu beceriksiz başkanı yalanlıyor. Oradaki verileri paylaşıyorum, 'Sıfırdan başlayıp yaptım.' dediği projelerin tarihlerine bir bakın; Mahmutbey-Esenyurt metro hattı başlama tarihi 21 Ağustos 2017, Çekmeköy-Sancaktepe metro hattı başlama tarihi 28 Nisan 2017, Göztepe-Ataşehir metro hattı başlama tarihi 28 Nisan 2017. Demek ki neymiş, yalan mı, yalan hem de kuyruklu yalan. Dahası da var, 3 metro hattının yapımı için 2017'de İBB Meclisi'ne gelen kredi talebine CHP grubu 'Hayır' oyu verdi. Hatırlarsınız bu beceriksiz başkan o tarihlerde Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak İBB Meclisinin bir üyesiydi. Yani karşı çıktıkları projeleri, şimdi sıfırdan yaptığını iddia ediyor. Gerçekten hayretler içerisinde kalıyorum. Nasıl bu kadar rahat yalan söylenebilir? Yalandan terliyor ama hiç yüzü kızarmıyor. Şu 3 günlük dünyada yalan söylemedikleri tek bir gün dahi yok. Her güne bir yalan sığdırıyorlar."

''Son 5 yılda yapılan tek bir metro ihalesi yok''

Son 5 yılda yapılan tek bir metro ihalesi olmadığını kaydeden Kurum, "Açtım dediği 47 kilometrelik metro hattının sadece ve sadece 8 kilometresi bu yalancı başkanın döneminde yapılmıştır ama artık mızrak çuvala sığmıyor. Millete yalan söylemeyi bırakın, bu millet kendini aldatanı, kendine yalan söyleyenleri tarihten silmiştir. İnşallah 31 Mart'ta da bu beceriksiz yönetimi sizlerle birlikte süresiz tatile göndereceğiz." dedi.

Kurum, daha sonra İstanbul'da yaşanan trafik sorununa değinerek hazırladıkları projeleri anlattı.

Ulaşımla birlikte kentsel dönüşüme de öncelik vereceklerini belirten Kurum, mevcut yönetimin 100 bin konut vadettiğini ancak 5 bin konut bile dönüştüremediğini, çalıştaylardan öteye gidemediğini söyledi.

Kurum, kendilerinin millete hizmet etmenin gayreti içerisinde olduklarını belirterek konuşmasına şöyle devam etti:

"Ama bugün bir bakıyorsunuz bu beceriksiz İBB yönetimi hiçbir şey yapmadığı gibi hala İstanbul dışında her türlü gündemle meşgul oluyor. Oysa ki 5 yıldır boş polemiklere ayırdığı vakti İstanbul'a ayırsaydı bugün aslına yakışır bir İstanbul'da yaşıyor olabilirdik. 5 yıldır tatile ayırdığı vakti İstanbul'a ayırsaydı, bugün daha güzel bir İstanbul'da yaşayabilirdik. Beş yıldır reklama ayırdığı bütçeyi kentsel dönüşüme ayırsaydı, bugün daha dirençli bir İstanbul'da yaşayabilirdik. Beş yıldır yabancı ülkelerin temsilcilerine ayırdığı vakti İstanbul'a ayırsaydı, bugün trafiksiz ve çilesiz bir İstanbul'da yaşayabilirdik. Bugün İstanbul'umuzun trafik çilesinin çözülmemesinin en büyük sebebi işte bu ilgisizliktir, ihmalkarlıktır. Beceriksiz aday kendi siyasi ikbali için yaptığı görüşme ve kulis yoğunluğundan İstanbul trafiğinin yoğunluğunu unuttu. Siz, İstanbul'un sorunlarını ikinci plana atarsanız, bunun sandıkta cevabını alırsınız."

Tuzla'da 1 Nisan sonrası hayata geçirilecek projeleri sıralayan Kurum, "Tuzla Hastane-Tuzla Merkez Metro Hattını hızlıca tamamlayarak sizlerin hizmetine sunacağız. Hatırlarsanız, CHP'li beceriksiz başkan, Tuzla'ya metro sözü vermişti, Tuzla metrosu için durmadan açılış törenleri düzenlediler. Önce 86 milyon avro, sonra 34 milyon avro kredi aldılar. Hani nerede? Hiçbir ilerleme yok. Tuzla'nın ulaşım için en önemli akslarından biri olan D-100 E-5 Karayolu'nun yapımına, bu beceriksiz İBB yönetiminden önce, 2018 yılı Haziran ayında başlanmıştı. Koskoca 5 yıl geçti, hala kalan kısmı bitmedi. İşte, 2019'da yüzde 20'si tamamlanan Aydıntepe Sabiha Gökçen Bağlantı Yolu hala bitmedi, bu yolu da biz bitireceğiz. Yine Hünkar Çayırı Geçiş Köprüsü, hala bir ilerleme yok. Burayı da biz bitireceğiz. Sabiha Gökçen-Tuzla OSB Raylı Sistem projemizi 2,5 yılda tamamlayacağız. Samandıra-Tuzla Raylı Sistem Hattımızı en kısa zamanda bitirecek ve Tuzlamıza armağan edeceğiz. Beşevler Mahallemize de yeraltı otoparkı ve mahalle bahçesi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kurum, 2018'de yapımına başlanan Tuzla Hal Binası'nın 5 yılda bitirilemediğini, yönetime geldiklerinde 2 yılda tamamlayacaklarını söyledi.

Programda söz alan eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan Binali Yıldırım, "31 Mart'ta yapacağımız seçimde üçlü olması, güçlü olması lazım. Tuzla'da Şadi Bey, İstanbul Büyükşehir'de Murat Kurum ve Ankara'da Recep Tayyip Erdoğan. Üçlü olsun güçlü olsun. Seçimlerde şehir farklı olursa, ilçeler farklı olursa kaybolan yıllar oluyor. Olan İstanbul'a oluyor." dedi.

Programa Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da katıldı.