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Türkiye Diyanet Vakfı, Ramazan yardımlarını Pakistan'a ulaştıracak

Türkiye Diyanet Vakfı, Ramazan yardımlarını Pakistan'a ulaştıracak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan ayında Pakistan'daki ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ve bayramlık kıyafet yardımı yapacak.

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TDV, bağışçıların desteğiyle temin edilen ramazan yardımlarını Pakistan'ın 7 bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Yerel kurumların işbirliğinde 9 bin 400 gıda kolisi dağıtacak ekipler, 2 bin 500 çocuğa bayramlık kıyafet hediye edecek.

Çalışma kapsamında Karaçi ve Talagang kentlerinde 7 bin kişilik iftar programı düzenlenecek.

TDV Pakistan ekip sorumlusu Muhammed Taha Kötan, AA muhabirine, 10 günlük programda gıda kolilerinin 47 bin aileye ulaştırılacağını söyledi.

Çalışmanın partner kurumlarla yürütüleceğini belirten Kötan, "Aziz milletimizin ve Pakistan halkının kardeşlik bağlarının birleştirilmesi için inşallah bu organizasyonu icra edeceğiz. Gıda kolilerimizde un, pirinç, yağ, şeker, hurma yer alacak. Çocuklarımıza hediye edeceğimiz bayram kıyafetlerimizde de hem ayakkabı hem de geleneksel kıyafetler olacak." ifadelerini kullandı.

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