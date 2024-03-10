Mauro Icardi'den Galatasaray'ı şoke eden hamle! Sözleşme feshi için ihtarname....
Galatasaray'ın, Çaykur Rizespor'u yendiği maçta gol atan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile ilgili şok bir ayrıntı ortaya çıktı. Tecrübeli ismin, sarı-kırmızılı kulübe ihtarname gönderdiği bildirildi. İşte detaylar...
Son olarak, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 6-2 yenen Galatasaray'da takımı adına 1 gol kaydeden Mauro Icardi ile ilgili şok bir detay ortaya çıktı.
Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray, Mauro Icardi konusunda oldukça sıkıntılı bir süreçten geçti.
Arjantinli futbolcu, üç gün öncesine kadar kulübe gönderdiği ihtarnamenin sonucunu beklerken, Cimbom parasını veremedi ancak yapılan bir protokolle, geçmiş dönem alacaklarını taksitlendirdi.
Arjantinli futbolcu, üç gün öncesine kadar kulübe gönderdiği ihtarnamenin sonucunu beklerken, Cimbom parasını veremedi ancak yapılan bir protokolle, geçmiş dönem alacaklarını taksitlendirdi.