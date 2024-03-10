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DEM Parti'den tepki çeken sözler! Türkiye ve Kürdistan'ı adım adım dolaşıyoruz

DEM Parti'den tepki çeken sözler! Türkiye ve Kürdistan'ı adım adım dolaşıyoruz

DEM'in Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın Mardin'de yaptığı açıklamalar, tepki topladı. Hatimoğulları, "Tüm Türkiye ve Kürdistan'ı adım adım dolaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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CHP'nin yerel seçimlerde DEM Parti ile işbirliğine gitmesi tartışılıyor.

İstanbul Esenyurt'ta kendi adayını çeken CHP, DEM Parti'yi desteklediğini açıkladı. İstanbul'da DEM'e 17 ilçede 48 meclis üyesi adaylığı verdi.

DEM Parti'nin Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın, dün Mardin'de düzenlediği mitingde yaptığı açıklamalar, bir kez daha ittifak eleştirilerini gündeme getirdi.

DEM'in Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları skandal Kürdistan ifadelerini kullandı. Hatimoğulları, "Tüm Türkiye ve Kürdistan'ı adım adım dolaşıyoruz" açıklamasını yaptı.

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