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Tekirdağ'da bin 876 uyuşturucu hap ele geçirildi

Tekirdağ'da bin 876 uyuşturucu hap ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir depo ve ikamette yapılan aramada bin 876 adet sentetik ecza hap, para ve silah ele geçirilirken, olayda 1 kişi tutuklandı.

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Çorlu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Hıdırağa Mahallesi'nde iki depo ve bir ikamette arama yapıldı.

Yapılan aramada 134 tablet, bin 876 adet sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız tüfek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 265 TL para ele geçirildi.

Yakalanan 2 şahıs, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen D.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, S.Ç. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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