Yeni detaylar ortaya çıktı Eylem Tok'un oğlu Timur: Anne beni affet araç pert oldu

Yazar Eylem Tok’un lüks otomobille ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır’a oradan ABD’ye kaçırması skandalıyla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. 16 yaşındaki Timur C. “Anne beni affet araç pert oldu. Hayatım bitti” dediği ortaya çıktı.

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Türkiye’yi şoke eden Porsche’li kazadan her gün yeni bir skandal çıkmaya devam ediyor.

Ölümlü kazaya karışan oğlu Timur C’yi (16) olay yerinden kaçırıp 2 saat içinde yurt dışına firar eden anne Eylem Tok’un şoförlüğünü yapan Ceren S’nin ifadesinde korkunç detaylar yer aldı.

"Anne beni affet araç pert oldu"

Türkiye gazetesinin haberine göre Ceren S. “Eylem Hanım’ı olay yerine götürdüm. 1-2 dakika geçmeden Timur’u ve iki çocuğu arabaya oturttu. Timur şoktaydı, sürekli ‘Anne beni affet, araç pert oldu’ diyordu. Eve varınca Eylem Hanım ‘Sen Timur’u yalnız bırakma, biz şoför ile kaza yerine gidip kontrol edeceğiz’ dedi. Sonra Timur’un babası Bülent C. geldi. Çocuğu hastaneye götürürken Eylem Hanım aradı ‘Havaalanına doğru git’ şeklinde talimat verdi” şeklinde konuştu.

"Kasisten sonra hızlandı"

Timur C’nin arkadaşı Alp K. (17) de “Orman yolunda diğer aracı kullanan arkadaş el hareketiyle önüne geçmemizi istedi. Timur solladı, yoldaki kasisten sonra hızlandı. Yolun sağ tarafında bir şeyler olduğunu gördü. Çarpmamak için direksiyonu kırdı. Araba sağa kaydı ve ATV’lere çarptıktan sonra soldaki yamaca doğru çıktı. Bir kişi arabanın altında kalmıştı. Timur özel şoförü ile annesini arayıp kaza yaptığını bildirdi. Eylem Tok gelip Timur’u, beni ve arkadaşımız Demir Ö’yü aldı, bizi oturduğumuz siteye götürdü. Bu esnada yaralılardan birine ait olan cep telefonunun Zekai Hakkı D. isimli arkadaşımızda kaldığını gördük” ifadelerini kullandı.

"Telefonu dalgınlıkla cebime koydum"

16 yaşındaki Zekai Hakkı D. ise “Yaralılardan biri başına bakmam için telefonunu verdi. Işığı açıp kontrol ettim. O anki dalgınlıkla telefonu cebime koydum. Timur’un annesi ‘sahibine götüreceğim’ diyerek telefonu aldı” dedi.

Yaralının kaybolan telefonu yurt dışına kaçan Eylem Tok'un aracından çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Mart'ta, Göktürk'teki Belgrad orman yolunda meydana gelen ölümlü trafik kazasında yaralanan İ.G'nin telefonunun bulunmaması üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda kazaya tanık olan Z.H.T'nin, yaralılardan birine yardım etmek için telefonu aldığını ve dalgınlıkla götürdüğünü belirleyen ekipler, daha sonra cep telefonunu site duvarının üzerine bıraktığını tespit etti.

Ekipler, sitenin güvenlik görevlileri tarafından muhafaza altına alınan cep telefonunun yine kazaya tanık olan D.Ö'nün annesi B.Ö tarafından alındığını ve o esnada kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin annesi Eylem Tok'un da orada bulunduğunu belirledi.

Çalışmalarda daha sonra telefonun Tok'un siteye geldiği ve A.K'nin kullandığı araca konulduğu ve taşıtın kontrolü sırasında yine sürücü tarafından bulduğu tespit edildi. Telefon, A.K tarafından emniyete teslim edildi.

Ne olmuştu?

Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne, İ.G, T.A, S.K. ve H.T'nin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ile annesi Eylem Tok kaza sonrası İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a kaçmış, ardından ise Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişlerdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Ardından, zanlıların hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadeleri istenmişti.