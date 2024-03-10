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Endonezya'da sel ve toprak kayması: 21 kişi öldü!

Endonezya'da sel ve toprak kayması: 21 kişi öldü!

Endonezya'nın Sumatra adasında şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında en az 21 kişi hayatını kaybederken, kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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Endonezya'da etkili olan şiddetli yağışların bilançosu netleşmeye başladı. Ulusal Afet Yönetim Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Sumatra adasında meydana gelen sel ve toprak kaymalarında en az 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

En az 2 kişinin sel nedeniyle yaralandığını doğrulayan yetkililer, kayıp 6 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. 80 bini aşkın kişinin geçici barınaklara tahliye edildiği açıklanırken, Batı Sumatra eyaletindeki 9 ilçe ve şehirdeki yaklaşık 20 bin evin çatıya kadar suya gömüldüğü aktarıldı. Bölgede devam eden elektrik kesintileri ve yolları kaplayan çamur nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının güçlükle yürütüldüğü öğrenildi.

Şiddetli yağışlar Kuzey Sumatra bölgesinde aralık ayında da etkili olmuş, sel ve toprak kaymalarında en az 1 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi ise kayıp olarak kayıtlara geçmişti.

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