Tecavüzden hapis cezası almıştı! Futbolcu Dani Alves intihar etti iddiası
Cinsel saldırı suçundan 4 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılan Brezilya Milli Takımı ve Barcelona'nın eski sağ beki Dani Alves'in cezaevinde intihar ettiği iddia edildi.
Brezilyalı gazeteci Paulo Albuquerque'nin haberine göre; cinsel saldırı suçundan 4 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılan ve yaklaşık 1 yıldır da cezaevinde bulunan Dani Alves cezaevinde intihar etti. Resmi kurumlardan söz konusu iddiaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Dünyada yankı uyandıran bu iddianın üstünden saatler geçmesine rağmen herhangi bir yalanlama gelmemesi akıllarda soru işareti bıraktı.
Hapishane yönetimi önlem almıştı
Cinsel taciz suçundan 4.5 yıl hapis cezası alan eski futbolcu Dani Alves'in intihar eğiliminde olduğu gerekçesiyle, tutuklu bulunduğu cezaevinde ciddi önlemler alınmıştı. Bu sebeple Dani Alves cezasının açıklanmasının ardından özel odaya alınmıştı.
39 yaşındaki Dani Alves'in gönderildiği hapishanede can güvenliğinden endişe duyduğu gerekçesiyle yer değiştirmek istediği kaydedilmişti. 200 mahkumla birlikte aynı yerde kalan Dani Alves'in bu talebi onaylanmış ve yeri değiştirilmişti. Brezilyalı oyuncu 80 mahkumun bulunduğu, tek hücreli bir hapishaneye götürülmüştü.