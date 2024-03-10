Tecavüzden hapis cezası almıştı! Futbolcu Dani Alves intihar etti iddiası

Brezilyalı gazeteci Paulo Albuquerque'nin haberine göre; cinsel saldırı suçundan 4 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılan ve yaklaşık 1 yıldır da cezaevinde bulunan Dani Alves cezaevinde intihar etti. Resmi kurumlardan söz konusu iddiaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.