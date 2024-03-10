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Tecavüzden hapis cezası almıştı! Futbolcu Dani Alves intihar etti iddiası

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Tecavüzden hapis cezası almıştı! Futbolcu Dani Alves intihar etti iddiası

Cinsel saldırı suçundan 4 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılan Brezilya Milli Takımı ve Barcelona'nın eski sağ beki Dani Alves'in cezaevinde intihar ettiği iddia edildi.

Tecavüzden hapis cezası almıştı! Futbolcu Dani Alves intihar etti iddiası

Brezilyalı gazeteci Paulo Albuquerque'nin haberine göre; cinsel saldırı suçundan 4 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılan ve yaklaşık 1 yıldır da cezaevinde bulunan Dani Alves cezaevinde intihar etti. Resmi kurumlardan söz konusu iddiaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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Tecavüzden hapis cezası almıştı! Futbolcu Dani Alves intihar etti iddiası

Dünyada yankı uyandıran bu iddianın üstünden saatler geçmesine rağmen herhangi bir yalanlama gelmemesi akıllarda soru işareti bıraktı.

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Tecavüzden hapis cezası almıştı! Futbolcu Dani Alves intihar etti iddiası

Hapishane yönetimi önlem almıştı

Cinsel taciz suçundan 4.5 yıl hapis cezası alan eski futbolcu Dani Alves'in intihar eğiliminde olduğu gerekçesiyle, tutuklu bulunduğu cezaevinde ciddi önlemler alınmıştı. Bu sebeple Dani Alves cezasının açıklanmasının ardından özel odaya alınmıştı.

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Tecavüzden hapis cezası almıştı! Futbolcu Dani Alves intihar etti iddiası

39 yaşındaki Dani Alves'in gönderildiği hapishanede can güvenliğinden endişe duyduğu gerekçesiyle yer değiştirmek istediği kaydedilmişti. 200 mahkumla birlikte aynı yerde kalan Dani Alves'in bu talebi onaylanmış ve yeri değiştirilmişti. Brezilyalı oyuncu 80 mahkumun bulunduğu, tek hücreli bir hapishaneye götürülmüştü.

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