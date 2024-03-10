Uzman çavuşun ani ölümü kahretti! Nikah işlemleri için Hakkari'den Kütahya'ya gelmişti

Nikâh işlemleri için görev yaptığı Hakkâri Yüksekova’dan memleketi Kütahya'nın Gediz ilçesine gelen Uzman Çavuş İsmail Yavuz’un ani ölümü ilçeyi yasa boğdu.

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Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde görev yapan Uzman Çavuş İsmail Yavuz nikâh işlemlerini yaptırmak için Gediz ilçesine bağlı Gümüşlü Köyünde bulunan baba ocağına geldi. Burada ailesi ile hasret gideren genç asker daha sonra rahatsızlandı.

Ailesi tarafından Gediz Devlet Hastanesine getirilen Yılmaz’ın hastanede yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Yılmaz kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Vefat eden Uzman Çavuş İsmail Yılmaz için Gümüşlü Köyünde tören düzenlendi.

Törene Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yılmaz, köy mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.