Zafer Algöz'ün acı günü: Annesi hayatını kaybetti!
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Oyuncu Zafer Algöz, annesi Güner Algöz, hayatını kaybetti. Oyuncu Algöz acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Zafer Algöz, 62 yaşındaki annesinin cenaze tören bilgilerini paylaştı.
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Güner Algöz'ün cenazesi, bugün Burhaniye Koca Camii'nden ikindi namazına müteakiben Geriş Kabristanı'na defnedilecek.
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Algöz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ailemizin ulu çınarı, sevgili Annemiz Güner Algöz’ü kaybettik. Acımız büyük, tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Cenazesi 9 Mart Cumartesi günü Burhaniye Koca Camii'nden ikindi namazına müteakiben, Geriş Kabristanı'na defnedilecektir."
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