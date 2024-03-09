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Zafer Algöz'ün acı günü: Annesi hayatını kaybetti!

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Zafer Algöz'ün acı günü: Annesi hayatını kaybetti!

Oyuncu Zafer Algöz, annesi Güner Algöz, hayatını kaybetti. Oyuncu Algöz acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Zafer Algöz'ün acı günü: Annesi hayatını kaybetti!

Zafer Algöz, 62 yaşındaki annesinin cenaze tören bilgilerini paylaştı.

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Zafer Algöz'ün acı günü: Annesi hayatını kaybetti!

Güner Algöz'ün cenazesi, bugün Burhaniye Koca Camii'nden ikindi namazına müteakiben Geriş Kabristanı'na defnedilecek.

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Zafer Algöz'ün acı günü: Annesi hayatını kaybetti!

Algöz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ailemizin ulu çınarı, sevgili Annemiz Güner Algöz’ü kaybettik. Acımız büyük, tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Cenazesi 9 Mart Cumartesi günü Burhaniye Koca Camii'nden ikindi namazına müteakiben, Geriş Kabristanı'na defnedilecektir."

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