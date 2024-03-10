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Bursa merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu: 31 kişi yakalandı!

Bursa merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu: 31 kişi yakalandı!

Bursa merkezli Ankara, İzmir ve Denizli'de düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kadınları zorla fuhşa sürükleyen bir çeteyi takibe aldı. Çetenin Bursa, Ankara, İzmir ve Denizli'de faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen ekipler, belirlenen 40 farklı adrese 300 polisin katılımıyla eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği operasyonda, kadınları zorla fuhşa sürüklediği belirlenen, "Ghost" ve "Mr. Yamaç" kod adlı çete elebaşı B.Y'nin de aralarında bulunduğu 31 zanlı gözaltına alındı, fuhşa sürüklenen 25 kadın kurtarıldı.

Şüphelilerin ev, iş yeri, bilgisayar üzerinden fuhuş pazarlığı yaptıkları ve "sistem evi" adını verdikleri evlerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait çok sayıda mermi, çok sayıda cep telefonu ve sim kart, hassas terazi ile bir miktar uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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