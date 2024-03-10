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Fenerbahçe - Pendikspor maçının VAR hakemi açıklandı

Fenerbahçe - Pendikspor maçının VAR hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında bugün oynanacak Fenerbahçe-Pendikspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Çetin oldu.

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında bugün saat 19.00'da Fenerbahçe ile Pendikspor karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ile Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Burak Pakkan olacak.

Müsabakanın VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturacak. Çetin'e AVAR'da Emre Kargın ve Murat Ergin Gözütok eşlik edecek.

Alper Çetin 

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