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Bıyık bırakan Merih Demiral, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi

Bıyık bırakan Merih Demiral, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi

Atalanta'dan Al Ahli'ye transfer olan Merih Demiral, son çıktığı maçta değişen tarzıyla dikkat çekti. Demiral'ın bıraktığı bıyık sosyal medyada gündem oldu.

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Milli futbolcumuz Merih Demiral, Geçtiğimiz dönem İtalyan ekibi Atalanta'dan Al Ahli'ye transfer olmuştu. Suudi Arabistan Ligi'nde başarılı bir sezon geçiren Merih, dün oynanan Al Taawon maçında çekilen fotoğraflarıyla adından sıkça söz ettirdi.

Tarz değişikliğine giden Demiral, bıyık bıraktı.  Sosyal medyada oldukça ilgi gören Demiral'ın yeni tarzına "Merih kurt oldu" yorumu geldi.

İşte Merih Demiral'ın son hali...

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