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Gaziantep'te iftar çadırları günlük 20 bin kişiye hizmet verecek

Gaziantep'te iftar çadırları günlük 20 bin kişiye hizmet verecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da geleneksel iftar çadırlarıyla Gazi şehirlileri buluşturuyor.

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Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının maneviyatını şehrin birçok noktasında yaşatmak için geleneksel hale getirdiği iftar çadırı kurulumlarını tamamladı. Bu kapsamda Nurdağı ve İslâhiye ilçeleri de dahil olmak üzere 6 noktada kurulan çadırlarda Gazi şehirlilere iftar yemeği verilecek.

Nurdağı Tek Yürek Meydanı ile İslâhiye Demokrasi meydanının yanı sıra şehir merkezinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Bosna Hersek Parkı, Ata Park ve Çamlık Parkta kurulan iftar çadırlarında toplamda 20 bin vatandaşa hizmet verilecek.

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