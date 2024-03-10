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Enes Ünal Premier Lig'deki ilk golünü uzatmalarda attı

Enes Ünal Premier Lig'deki ilk golünü uzatmalarda attı

İngiltere Premier League'in 28. haftasında Bournemouth, sahasında Sheffield United ile 2-2 berabere kaldı.

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Vitality Stadyumu'nda oynanan maçta Sheffield United adına 27. dakikada Gustavo Hamer ve 64. dakikada Jack Robinson takımını 2-0 öne geçirdi. Bournemouth ise 74. dakikada Dango Ouattara ile farkı bire indirdi.

Bournemouth'a puanı getiren golü 62. dakikada oyuna dahil olan Enes Ünal attı. 90+2'de fileleri havalandıran milli futbolcu, Premier Lig'deki ilk golünü kaydetti.

Bu sonucun ardından Bournemouth 32, Sheffield United 14 puana yükseldi.

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