14 aylık bebek kazada hayatını kaybetti!

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 14 aylık bebek hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

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Kaza, Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu Gürgendağ mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Kabadayı 19 BC 077 plakalı hafif ticari araçla seyir halindeyken, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı.

Kazada, araç sürücüsü Süleyman Kabadayı ile Duygu Kabadayı, Asaf Kabadayı ve 14 aylık Ömer Kabadayı yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Ömer bebek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.