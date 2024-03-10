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Sivasspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise dayanıklılık koşuları ile orta şut çalışması gerçekleştirdi.

Ligde dün oynanan Corendon Alanyaspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenileme çalışması yaptı.

Yarın izin yapacak Sivasspor, 12 Mart Salı günü maçın hazırlıklarına devam edecek.

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