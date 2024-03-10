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Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevine Tolunay Kafkas getirildi

Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevine Tolunay Kafkas getirildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te Şota Arveladze'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Tolunay Kafkas getirildi.

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Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas oldu.
 
Teknik direktör Şota Arveladze ile yollarını ayıran VavaCars Fatih Karagümrük, Tolunay Kafkas'la anlaşıldığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Tolunay Kafkas ile anlaşmıştır. Kendisine görevinde başarılar dileriz." denildi.

Karagümrük'te teknik direktör Şota Arveladze, dün akşam Süper Lig'de alınan 5-1'lik Trabzonspor mağlubiyetinin ardından istifa etmişti.

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