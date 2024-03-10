BIST 9.155
DOLAR 31,91
EURO 34,98
ALTIN 2.234,01
HABER /  SPOR

Volkan Demirel: "Hem skordan hem de oyundan mutlu değilim"

Volkan Demirel: "Hem skordan hem de oyundan mutlu değilim"

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Kayserispor maçı sonrasında yaptığı açıklamada, "Çok ciddi bir deplasmandan 1 puan almak iyi gözükebilir ama hem alınan skordan hem de oyundan mutlu değilim" dedi.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Hatayspor deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, deplasmanda 1 puanın iyi görülebileceğini ancak kendisinin mutlu olmadığını ifade etti.

Demirel, "Öncelikle iki takımı da tebrik ediyorum. Yüksek tempoda geçen bir maç oldu. İlk 15 dakika daha iyi oynayan taraf bizdik. İlk dakikalarda gelen gol ile öz güvenimiz geldi. Ama daha sonra Kayserispor’un oyununu oynaması başladı. Bunun akabinde 3 pozisyon buldular ve akabinde beraberlik golünü bulmayı bildiler. Biz de biraz daha skoru koruma düşüncesi ile biraz daha öz güveni sağlayamadık. Buradan kazanarak ayrılmak daha iyi olurdu. İlk yarı 1-1 bitti. İkinci yarıda oyun üstünlüğünü kurma adına 4 değişiklik birden yaptık. Kırmızı kart pozisyonu oldu, bu pozisyondan sonra aslında maç bizim için tekrar başlaması gerekiyordu. Bazı yaptığımız bireysel hatalarda Kayserispor belki ikinci golü atabilirdi. Şunu söyleyebilirim; bugün 1 puan aldık. Bakıldığında çok ciddi bir deplasmandan 1 puan almak iyi gözükebilir ama hem alınan skordan hem de oyundan mutlu değilim. 3 puan almamız gerekiyordu. Çünkü biz 10 haftayı final haftası olarak düşünüyoruz artık. Bu hafta final anlamında birinci sınavımızdı, ne geçtik ne de kaldık. Şimdi önümüzde Samsunspor maçı var, çok önemli final niteliğinde. İnşallah sahamızda kazanarak milli takım arasına gireceğiz" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Öldürülen taksici Oğuz Erge'nin kızı konuştu: Babam rahat uyuyacak
Öldürülen taksici Oğuz Erge'nin kızı konuştu: Babam rahat uyuyacak
İsrail Cumhurbaşkanı, Hollanda'da protesto edildi!
İsrail Cumhurbaşkanı, Hollanda'da protesto edildi!
BTÜ’den elektrikli araçların menzilini arttıracak proje!
BTÜ’den elektrikli araçların menzilini arttıracak proje!
Hayat tarzınız kolon kanserine sebep olabilir
Hayat tarzınız kolon kanserine sebep olabilir
Su kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!
Su kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!
İmamoğlu'ndan Kurum'un '8 kilometre metro yaptılar' iddiasına yanıt: Bir şey diyeceğim, diyemiyorum
İmamoğlu'ndan Kurum'un '8 kilometre metro yaptılar' iddiasına yanıt: Bir şey diyeceğim, diyemiyorum
İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu 'Akşener'in oy vermezseniz siyaseti bırakacağım' çıkışı için konuştu
İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu 'Akşener'in oy vermezseniz siyaseti bırakacağım' çıkışı için konuştu
İBB Başkan adayı Murat Kurum: 1 Nisan'dan itibaren gecemiz gündüzümüz İstanbul olacak
İBB Başkan adayı Murat Kurum: 1 Nisan'dan itibaren gecemiz gündüzümüz İstanbul olacak
Japonya'da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı
Japonya'da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı
13 yıllık faili meçhul cinayetin ardından aşk üçgeni çıktı!
13 yıllık faili meçhul cinayetin ardından aşk üçgeni çıktı!