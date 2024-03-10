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Antalya'da deprem oldu! AFAD depremin şiddetini duyurdu

Antalya'da deprem oldu! AFAD depremin şiddetini duyurdu

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Antalya depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Antalya'nın Demre ilçesi açıkları olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, Demre ve Finike ilçelerinin yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

Saat 16.55'te meydana gelen depremin 35,12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.  

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise depremin büyüklüğü 4.8, derinliği ise 26.8 kilometre olarak tespit edildi. İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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