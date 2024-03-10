BIST 9.155
DOLAR 31,91
EURO 34,98
ALTIN 2.234,01
HABER /  SPOR

PSG, Reims ile berabere kaldı

PSG, Reims ile berabere kaldı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) maçında, Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Reims ile 2-2 berabere kaldı.

Abone ol

Parc des Princes Stadı'nda oynanan 25. hafta maçının 6. dakikasında Reims, Marshall Munetsi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Maçın 17. dakikasında Yunis Abdelhamid'in kendi kalesine attığı gol ile PSG, beraberliği yakalarken 19. dakikada Gonçalo Ramos'un golüyle 2-1 öne geçti. Reims, 45. dakikada Oumar Diakite'nin golüyle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 2-2 berabere tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında gol olmayınca karşılaşma 2-2 sona erdi. Bu sonuçla PSG, ligde üst üste 3. beraberliğini aldı.

PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, maça yedek kulübesinde başladı ve 73. dakikada oyuna girdi.

Ligue 1 lideri PSG, bu sonuçla puanını 56'ya çıkarırken Reims ise 35 puana yükseldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig'de MKE Ankaragücü, Samsunspor karşısında
Süper Lig'de MKE Ankaragücü, Samsunspor karşısında
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevine Tolunay Kafkas getirildi
Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevine Tolunay Kafkas getirildi
Süper Lig'de İstanbulspor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor
Süper Lig'de İstanbulspor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor
Sağlık Bakanlığı, 5 yıllık yeni yol haritasında "toplum sağlığına" odaklanacak
Sağlık Bakanlığı, 5 yıllık yeni yol haritasında "toplum sağlığına" odaklanacak
Volkan Demirel: "Hem skordan hem de oyundan mutlu değilim"
Volkan Demirel: "Hem skordan hem de oyundan mutlu değilim"
Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Öldürülen taksici Oğuz Erge'nin kızı konuştu: Babam rahat uyuyacak
Öldürülen taksici Oğuz Erge'nin kızı konuştu: Babam rahat uyuyacak
İsrail Cumhurbaşkanı, Hollanda'da protesto edildi!
İsrail Cumhurbaşkanı, Hollanda'da protesto edildi!
BTÜ’den elektrikli araçların menzilini arttıracak proje!
BTÜ’den elektrikli araçların menzilini arttıracak proje!
Hayat tarzınız kolon kanserine sebep olabilir
Hayat tarzınız kolon kanserine sebep olabilir
Su kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!
Su kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!