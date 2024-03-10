Numan Kurtulmuş'tan Ramazan ayı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ramazan ayının gelişi dolayısıyla resmi sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Kurtulmuş, "Ramazan-ı Şerif'in Türkiye'ye, soydaşlarımıza, İslam dünyasına ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini yüce Rabbimizden temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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2024 Ramazan ayının başlamasına saatler kaldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm İslam aleminin Ramazan ayını kutladı.

“RAMAZANIMIZ MÜBAREK OLSUN”

Kurtulmuş, ramazan ayının başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Ramazan-ı Şerif'in ülkemize, soydaşlarımıza, İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Filistin'de ve dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan zulümlerin ve acıların gölgesinde buruk karşıladığımız bu ramazan, ümit ediyorum ki dünyada bir uyanışa, adalet ve merhamete vesile olur. Ramazanımız mübarek olsun."