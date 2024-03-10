Samsunspor evinde Ankaragücü'nü devirdi!

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Samsunspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.Abone ol
Yılport Samsunspor ile MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında karşı karşıya geldi.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki mücadeleyi 2-1 ev sahibi takım kazandı.
Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Carl Holse ve 82. dakikada Olivier Ntcham kaydetti.
Ankaragücü'nün tek golünü ise 14. dakikada kendi kalesine Alim Öztürk attı.
Bu sonuçla Samsun temsilcisi puanını 36'ya yükseltirken, galibiyet hasreti 7 maça çıkan Başkent ekibi ise 30 puanda kaldı.
Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Akıncık, Suat Güz
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Alim Öztürk, Soner Gönül, Osman Çelik, Flavien Tait, Carlo Holse, Oliver Ntcham, Arbnor Muja, Ercan Kara
Yedekler: Szumski, Fofana, Soner Aydoğdu, Emre, Dimata, Bola, Yunus, Benito, Taylan, MHaluk ustafa
Teknik Direktör: Markus Gisdol
MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Stelios Kitsiou, Uros Radakovic, Mert Çetin, Nihad Mujakic, Tolga Ciğerci, Pedrinho Moreira, Christian Bassogog, Riccardo Saponara, Tatos Chatzigiovanis, Federico Macheda
Yedekler: Fatih, Atakan, Cem tuna, Bajic, Alexis, Ali Kaan, Cephas, Kazımcan, Morutan
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gol: Holse (dk. 12) (Samsunspor), Alim (dk. 14 k.k.) (Ankaragücü)
Sarı kartlar: Tait (Samsunspor), Saponara (Ankaragücü)