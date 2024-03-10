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Mehmet Şimşek Şanlıurfa’da iş adamlarıyla bir araya geldi

Mehmet Şimşek Şanlıurfa’da iş adamlarıyla bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Şanlıurfa’da İş Dünyası Buluşmasına katıldı.

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Bakan Şimşek, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere sabah saatlerinde Şanlıurfa'ya geldi.

Bakan Şimşek'in ziyaretinde ilk durağı Şanlıurfa Valiliği oldu. Şimşek, valilik ziyaretinin ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Şanlıurfa Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bakan Şimşek ziyaretleri sonrası GAPTEAM Konferans Salonunda düzenlenen İş Dünyası Buluşması’na katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı 1 saat sürdü. Bakan Şimşek, toplantı sonrası şehirden ayrılmak üzere GAP Havalimanına geçti.

Bakan Şimşek’e temaslarında, Vali Hasan Şıldak, TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri eşlik etti.

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