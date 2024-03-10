Kasımpaşa ikinci yarıda geri döndü!

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta İstanbulspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

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İstanbulspor ile Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında kozlarını paylaştı. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Çağdaş Altay düdük çaldı.

Mücadeleyi 2-1 kazanan Kasımpaşa 3 puanın sahibi oldu. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Nuno da Costa ve ve 71. dakikada Ben Ounes kaydetti. İstanbulspor'un tek golü 25. dakikada Loshaj'dan geldi.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 43'e yükseltti ve Avrupa iddiasını sürdürdü. Ligin dibinde yer alan İstanbulspor ise 13 puanda kaldı.

Hakemler: Çağdaş Altay, Hakan Yemişken, Salih Mazlum

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Vorobjovas, Deli, Duhaney, Loshaj, Eslem Öztürk, Sambissa, Mamadou, Jackson, Emrehan Gedikli (İzzet Topatar dk. 45+1)

Yedekler: Murat Uğur Eser, Mücahit Serbest, Vefa Temel, Enver Sarıalioğlu, Özcan Şahan, Bartu Kırtaş, Tunahan Şamdanlı, Ali Yaşar, Eren Arda Şan

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Rochinha, Hajradinovic, Fall, Nuno Da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Sadık Çiftpınar, Zai, Oğulcan Çağlayan, Emre Gedik, Selim Dilli, Porozo, Sadiku, Bastien, Taylan Aydın

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Gol: Loshaj (dk. 25) (İstanbulspor)