Ramazan ayının başlaması ile birlikte en çok merak edilen konulardan birisi de Teravih Namazı'nın ne zaman kılınacağı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan imsakiye ile beraber teravih namazı saatleri de açıklanmıştı. İşte 2024 yılının ilk teravih günü ve saati...

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Ramazan ayının gelmesiyle birlikte teravih namazları camilerde cemaat ile kılınacak. Teravih namazı vakti, iftarda olduğu gibi illere göre değişkenlik gösterecek. Hadisi şeriflerde ramazan gecelerinin ihyası olarak nitelendirilen namaza dört rek’atta bir dinlenme amacıyla ara verildiğinden “ teravih” denmiştir. Oruç ,sabır ve paylaşma ayı olarak bilinen Ramazan ayında teravih namazı 30 gün boyunca kılınacak. Ramazan ayı denildikten sonra akla gelen ilk ibadetlerden olan teravih namazını kılacaklar ise saati merak ediyor. Peki Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte, İlk teravih namazının kılınacağı gün…

İlk Teravih Namazı ne zaman kılınacak?

İlk teravih namazı, 10 Mart Pazar günü kılınacak. Son teravih namazı ise 8 Nisan Pazartesi günü yatsı namazına müteakip eda edilecek.

Teravih namazı camide cemaatle kılındığı gibi bireysel olarak evlerde de kılınabilir. Diyanet İşleri Başkanlığında yer alan bilgide “ Nafile namazların tek başına kılınması daha faziletli olduğu hâlde, teravih namazının cemaatle kılınması Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulamasıyla sabittir. Nitekim Hz. Peygamber teravih namazını birkaç defa cemaate kıldırmış, ancak daha sonra farz olur düşüncesiyle cemaate kıldırmaktan vazgeçmiştir (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’-Müsâfirîn, 177). “ ifadeleri yer almaktadır.

2024 Teravih Namazı vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2024 imsakiyesi paylaşıldı. Bununla beraber İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için teravih saatleri belli oldu.

İlk teravih namazı 10 Mart Pazar günü İstanbul’da saat 20:31’de, Ankara’da 20:14’de ve İzmir’de ise 20:36’da kılınacak.

İl il Teravih Namazı vakitleri için tıklayınız

Teravih Namazı nasıl kılınır?

Önce yatsı namazının ilk sünneti, sonra farzı daha sonra da son sünneti kılınır. Sonra imam, müezzin veya cemaatten biri teravih namazına başlanacağını duyurur.

İmam “niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya ve kıldırmaya”, cemaat de “niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama” şeklinde niyet ederek iftitah tekbiri alınıp namaza başlanır.

İkişer rekât halinde kılınacaksa ikinci rekâttan sonraki oturuşta "Tahiyyat”, “Salli-Barik” ve “Rabbena” duaları okunarak sağa ve sola selam verilir. Eğer teravih dört rekât olarak kılınacaksa ilk oturuşta “Tahiyyat” ile birlikte “Salli-Barik” duaları okunarak kalkılır ve üçüncü rekâta kalkıldığında ise “Sübhaneke” duası okunur. Her selam verildiğinde “salat-ı ümmiyye”’nin okunması güzel olur.

Teravih namazı ara vermeden kılınabileceği gibi ihtiyaca göre kısa aralar da verilebilir. Teravih namazı bittikten sonra kısa bir duanın akabinde vitir namazı da cemaatle kılınır. Daha sonra tesbihat ve dua ile birlikte ibadet tamamlanmış olur.