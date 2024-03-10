Fenerbahçe son anlarda bir coştu, tam coştu: 4-1

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Misafir ekip, gördüğü 2 kırmızı kartla maçı 9 kişi tamamladı.

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Fenerbahçe ile Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında karşı karşıya geldi. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Kadir Sağlam düdük çaldı.

Mücadelede 1-0 geriye düşen Kanarya, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 4-1 galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Mert Hakan Yandaş, penaltıdan Michy Batshuayi, Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci kaydetti. Pendikspor'un tek golü Halil Akbunar'dan geldi.

Pendikspor'da Welinton ve Lusamba gördükleri kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Öte yandan Pendikspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez de uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 76'ya yükseltti. Pendikspor ise 26 puanda kaldı.

Fenerbahçe - Pendikspor maçının önemli anları

90'Son düdük geldi ve maçı Fenerbahçe 4-1 kazandı.

90'GOL! 90+9' İrfan Can Kahveci skoru 4-1 yaptı. Sol çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda top ağlara gitti.

90'GOL! 90+4' Ferdi Kadıoğlu skoru 3-1 yaptı. Ceza sahasında topla buluşan Ferdi, karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.

86'VAR'la pozisyonu bir süre görüşen hakem Kadir Sağlam, penaltı kararı verdi.

83'İrfan Can ceza yayı çizgisinde Ndiaye'nin mdaühalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kazandı.

79'Batshuayi sol kanatta boşa çıkan Tadic'e pasını vermek istedi ancak top kaleci Erdem'de kaldı.

71'Dzeko'ya faul yapan Welinton, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

59'GOL! Mert Hakan Yandaş skoru 1-1'e getiren golü attı. Mert Hakan, Ferdi'nin pasında sol çaprazda topla buluştu. Uzak mesafeden kaleyi yoklayan Mert Hakan'ın vuruşunda top ağlara gitti.

50'Tadic sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Fred'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

45'Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

45'Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

45'İlk yarının sonunda en az 11 dakika daha oynanacak.

38'Mert Hakan kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ceza sahasında topu savunma karşıladı.

38'Mert Hakan sol kanatta Welinton'la girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Fenerbahçe kritik noktadan serbest vuruş kazandı.

30'GOL! Halil Akbunar, Pendikspor'u 1-0 öne geçirdi. Thiam sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Halil'in kafa vuruşunda top ağlara gitti.

23'Lusamba sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına ortaladı. Ön direkte topu Mert Hakan karşıladı.

12'Gökcan sol kanattan içeri ortaladı. Arka direkte Halil'in kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

7'Sol kanattan kullanılan serbes vuruşta ceza sahasında Thiam'ın müdahalesiyle top kornere çıktı.

1'İlk düdük geldi Kadıköy'de maç başladı.

Fenerbahçe - Pendikspor ilk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi, Krunic, Fred, Mert Hakan, Cengiz, Tadic, Dzeko

Pendikspor: Erdem, Nuno, Welinton, Murat, Serkan, Badou, Gökcan, Lusamba, Halil, Thiam, Umut

İbrahim Üzülmez iddialı

Pendikspor teknik direktörü İbrahim Üzülmez, Süper Lig'de 29. hafta maçında Fenerbahçe ile oynayacakları maç hakkında değerlendirmelerde bulundu. Üzülmez, "İnşallah Fenerbahçe maçıyla beraber çıkışa geçeceğimize inanıyoruz.""Fenerbahçe maçı zor bir maç. Maçın favorisidir. Dünden beri Fenerbahçe'nin analizlerini yapmaya çalışıyoruz. Pazar günkü maçı bizim için çıkış maçı olarak görüyoruz." diye konuştu.

VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan "Fenerbahçe-Pendikspor" maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Çetin oldu.

Kadir Sağlam düdük çalacak

Fenerbahçe ile Pendikspor arasında oynanacak mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam’ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ile Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Burak Pakkan olacak.

Kartal: Takımıma çok güveniyorum

Özellikle Konferans Ligi’nde son oynanan US Gilloise karşılaşmasında sahaya çıkarttığı ilk 11’in yanı sıra hem oyun planı hem de değişikliklerde kusursuza yakın bir performans gösteren teknik direktör İsmail Kartal, Pendikspor maçında da galibiyet istiyor. Kartal, “Her kulvarda gücümüzü sahaya yansıtmak için büyük uğraş veriyoruz. Takımıma çok güveniyorum. Umarım kazanarak yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

17 maçlık yenilmezlik serisi

Ligde son olarak Hatayspor’u deplasmanda 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, oynadığı son 17 maçta ise yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler; Fatih Karagümrük, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa ve Hatayspor’u mağlup ederken, Adana Demirspor, Galatasaray, Samsunspor ve Alanyaspor ile de berabere kaldı.

Sarı-lacivertlilerde eksikler

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Joshua King ve Rodrigo Becao’nun yanı sıra sarı kart cezalısı olan İsmail Yüksek de müsabakada forma giyemeyecek.

5 futbolcu kart sınırında

Fenerbahçe’de, Pendikspor karşılaşması öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde; Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder ve Rodrigo Becao sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Trabzonspor karşısında takımını yalnız bırakacak.