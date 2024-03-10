Akrabasını öldüren şahıs, teslim olurken canlı yayın açtı

Samsun'un Bafra ilçesinde, Ekrem S. ile akrabası Bahri Sezgin arasındaki anlaşmazlığın şiddetli bir kavgaya dönüşmesi sonucunda, Ekrem S. silahını çekerek Bahri Sezgin'i ensesinden ve göğsünden vurarak hayatını kaybetmesine neden oldu. Yaşanan olayın ardından, zanlı Ekrem S.'nin İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim olma anlarını canlı yayında sosyal medyada paylaşması büyük dikkat çekti.Abone ol
Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada akrabasının ölümüne neden olan şahıs tutuklandı. Zanlı, jandarmaya teslim olmaya giderken sosyal medya hesabından canlı yayın açtı.
İlçenin Mustecep Mahallesi'nde dün çıkan tartışmada Ekrem S., akrabası Bahri Sezgin'i silahla vurdu. Sezgin, ensesine ve göğsüne isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası Ekrem S., İlçe Jandarma Komutanlığına giderek, olayda kullandığı silahla birlikte teslim oldu. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak, Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Öte yandan, Ekrem S.'nin jandarmaya teslim olmaya giderken o anları sosyal medyada canlı yayında paylaşması dikkat çekti.