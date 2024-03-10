Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Ramazan mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya platformları üzerinden yaptığı paylaşımla, Ramazan ayının İslam dünyası ve Türk milleti için bereket getirmesini temenni etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının İslam âlemi ve Türk milleti için hayırlara vesile olmasını diledi. Erdoğan paylaşımında, "Ramazan-ı Şerif’imiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayının İslam âlemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Ramazan-ı Şerif’imiz mübarek olsun."