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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Ramazan mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Ramazan mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya platformları üzerinden yaptığı paylaşımla, Ramazan ayının İslam dünyası ve Türk milleti için bereket getirmesini temenni etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının İslam âlemi ve Türk milleti için hayırlara vesile olmasını diledi. Erdoğan paylaşımında, "Ramazan-ı Şerif’imiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayının İslam âlemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Ramazan-ı Şerif’imiz mübarek olsun."

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