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Kadıköy'de tartışma yaratan penaltı kararı!

Kadıköy'de tartışma yaratan penaltı kararı!

Trendyol Süper Ligin 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 85. dakikasında mücadele 0-0 devam ederken, Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı ise tartışmalara sebep oldu.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. dakikasında Pendikspor'u konuk etti.

Karşılaşma 1-1 devam ederken hakemi Kadir Sağlam, 85. dakikada penaltı İrfan Can Kahveci'ye yapılan müdahale sonrasında penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Michy Batshuayi, 87. dakikada penaltı atışını gole çevirdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

İşte o pozisyon...

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

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