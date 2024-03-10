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Tekirdağ'da korkunç kaza! Yaralıyı ezdi, yardıma gelenlere çarptı!

Tekirdağ'da korkunç kaza! Yaralıyı ezdi, yardıma gelenlere çarptı!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kan donduran bir kaza meydana geldi. Gerçekleşen kazada yaralananları kurtarmak için yardıma gelenlerin üzerine başka bir araç çarptı. Korkunç kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.

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Feci kaza, dün gece 21.30'da Çorlu-İstanbul D-100 kara yolunun Seymen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Şeref Bahçıvan'a, B.M. idaresindeki 59 AHZ 208 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Bahçıvan, yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vererek, bir yandan da Bahçıvan'a yardım etmeye çalıştı.

Yaralıya yardım edenlere çarptı

O sırada İ.E. idaresindeki 59 AIU 164 plakalı otomobil, yerde yatan Bahçıvan'ın üzerinden geçip, yaralıya yardım eden M.A.'ya çarptı. İkinci kaza anı ise başka bir otomobilin kamerasına saniye saniye görüntülendi.

Soruşturma sürüyor

Kazada M.A. yaralanırken, bölgeye ulaşan ekipler, Şeref Bahçıvan'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan M.A. ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan sürücüler B.M. ile İ.E. gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 

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