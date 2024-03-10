BIST 9.155
DOLAR 31,91
EURO 34,98
ALTIN 2.234,01
HABER /  SPOR

Arda Güler Real Madrid formasıyla siftah yaptı

Arda Güler Real Madrid formasıyla siftah yaptı

La Liga'da Real Madrid, evinde Celta Vigo ile oynadığı maçı 4-1 kazandı. Maçta sonradan oyuna dahil olan Arda Güler, Real Madrid forması altında ilk golünü kaydetti.

Abone ol

La Liga'nın 28. haftasında lider Real Madrid, sahasında Celta Vigo ile karşı karşıya geldi. 

Eflatun-beyazlılar, mücadeleyi 4-0 gibi farklı bir skorla kazanırken, milli oyuncumuz Arda Güler ilk golünü Celta Vigo ağlarına gönderdi. 

Maçın 89. dakikasında Vinicius Jr'ın yerine oyuna dahil olan Güler, 90+4'te attığı golle maçın skorunu belirledi. Aada Güler bu golle Real Madrid formasıyla ilk kez fileleri havalandı. 

Arda Güler bu mücadeleye kadar Real Madrid formasıyla, 3 lig maçında toplam 25 dakika süre alabildi. 

Real Madrid liderlik koltuğunda

Madrid ekibi 21. dakikada Junior Vinicius'un golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 79 dakikada Vicente Guaita ve 88. dakikada Carlos Dominguez Caceres'in kendi kalelerine attığı gollerle skor 3-0'a geldi. Arda Güler'in golüyle maç 4-0 tamamlandı. 

4-0'lık skorun ardından Real Madrid, puanını 69'a çıkardı ve liderlik koltuğunda yoluna devam etti. Celta Vigo ile 24 puanla 17 sırada yer alıyor. 

 

ÖNCEKİ HABERLER
Murat Kurum Esenyurt için 'metro' sözü verdi
Murat Kurum Esenyurt için 'metro' sözü verdi
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Tekirdağ'da korkunç kaza! Yaralıyı ezdi, yardıma gelenlere çarptı!
Tekirdağ'da korkunç kaza! Yaralıyı ezdi, yardıma gelenlere çarptı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Ramazan mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Ramazan mesajı
Kadıköy'de tartışma yaratan penaltı kararı!
Kadıköy'de tartışma yaratan penaltı kararı!
Yerli ve milli turbojet motorla ilk test atışında hedef tam isabet vuruldu
Yerli ve milli turbojet motorla ilk test atışında hedef tam isabet vuruldu
Numan Kurtulmuş'tan Ramazan ayı mesajı
Numan Kurtulmuş'tan Ramazan ayı mesajı
İlk Teravih namazı ne zaman kılınacak?
İlk Teravih namazı ne zaman kılınacak?
Akrabasını öldüren şahıs, teslim olurken canlı yayın açtı
Akrabasını öldüren şahıs, teslim olurken canlı yayın açtı
Fenerbahçe son anlarda bir coştu, tam coştu: 4-1
Fenerbahçe son anlarda bir coştu, tam coştu: 4-1
Kasımpaşa ikinci yarıda geri döndü!
Kasımpaşa ikinci yarıda geri döndü!
Samsunspor evinde Ankaragücü'nü devirdi!
Samsunspor evinde Ankaragücü'nü devirdi!