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İsmail Kartal iç saha maçlarda rakiplerin oyunu yavaşlatmasına tepki gösterdi

İsmail Kartal iç saha maçlarda rakiplerin oyunu yavaşlatmasına tepki gösterdi

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, iç sahadaki maçlarda rakiplerinin tempolarını yavaşlatmasından yakındı.

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Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, maça fazla çalışma fırsatı bulamadıklarını belirtti.

Sadece ter idmanıyla maça çıktıklarını vurgulayan Kartal, "İlk yarı top 23 dakika oyunda kalmış. Şampiyonluğa oynayan, futbol oynamaya çalışan bir takımız. Buraya gelip her takım aynı şeyi uyguluyor. Kaleciden başlıyor oyunu yavaşlatmaya, sürekli yerde yatıyorlar. Bizim oyun hızımızı yavaşlatmak için bu durum adet haline geldi. İnsanlar buraya futbol izlemeye geliyor. Ülkemizin futbolunun marka değerini nasıl yükselteceğiz. Sporcu sağlığı tabi çok önemi ama adam dışarda sakatlanıyor kendini saha içine atıyor. Futbola, kendimize, mesleğimize, karşı takıma, kendi takımımıza saygılı olmalıyız. Böyle bir yere varamayız." diye konuştu.

Kendilerine çok rahat kart çıkarıldığını ancak rakiplerinin sertliğine müsaade edildiğini anlatan Kartal, şöyle devam etti:

"Her maç Kadıköy'e gelenleri seyrediyorsunuz. Kartlara gelelim. Bir oyuncu 5 dakikada 4 faul yaptı, net sarı kart hiç kart verilmiyor. Bizim oyunculara en ufak temasında direkt sarı kart gösteriliyor. Ben, oyuncularım buna ne yapabiliriz. Sürekli oyun duruyor. Önümüz kesiliyor oyun içinde. Ne futbol oynayabildik ne pozisyon bulabildik ilk yarıda. Yapamazsınız zaten bu şekilde izin verilmiyor. Değişikliklerle oyunu ele geçirdik. Attığımız gollerle maçı kazanmayı bildik. 3 puan için oyuncularımızı tebrik ediyorum."

Maçın 111 dakika oynandığını ve topun 47 dakika oyunda kaldığını aktaran Kartal, "Bu ne olduğunu gösteriyor. Bu, rakibin oyunu ne kadar yavaşlattığını, futbolun önüne geçtiğini anlatıyor. İyi çalıştık, iyi kadromuz var. Şampiyonluk yarışında biz ve rakibimiz varız, onlar da iyi gidiyor. Sonuçta bu galibiyet serisini biz sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Sürekli konuşuyor, çalışıyoruz. Oynayan oynamayan herkes bu işe inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çok önemli bir maça çıkacaklarını hatırlatan Kartal, değişikliklere ilişkin, "3-0 kazanmış olsak bile maç oynanmadan kazanılmıyor. Rakibimiz sert bir takım. Aynı performansı sergileyecekler, oradaki maçı da düşünerek maçtan önce planlamıştık değişiklikleri. Mert Müldür'ü oynattık, Bright'ı (Osayi-Samuel) dinlendirdik. İkisi de hem sarı kart gördü hem de bunu planlamıştık. İkinci sarıdan oyuncumuz atılsa maçı da çeviremeyebilirdik. 2 değişikliği öyle yaptık. Özellikle Djiku topu daha iyi oyuna sokabiliyor pozisyonu stoper olduğu için. Yaptığımız değişiklikler karşılığını verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Son 8 yıldır Kadıköy'de en çok faule maruz kaldıkları maçı oynadıklarını kaydeden Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son 8 yıldır bizim sahamızda bize 29 faul yapan bir takım olmuş bu akşam. Bunu sizin ve kamuoyunun takdirine bırakıyorum. İlk 5 dakikada Thiam'ın atılması gerekirdi. Sarı bile görmedi. Bizimkilere hemen sarı kart veriliyor. Sonra kontrollü ve dengeli oynamak durumunda kalıyorlar. 4 sakatımız var. Liverpool'un 13 sakatı var. 2,5 günde bir maç oynuyoruz, bu sakatlıklar çok normal. Haftada 1 maç oynasanız sakatlıkları minimuma indirebilirsiniz. Milli takımlara gidenler bugün 51. maçını oynadı. Maç maç düşünüyoruz, günün sonu nasip diyelim. Perşembe günü aynı ciddiyetle sahaya çıkacağız. Çağlar'ın durumu belli değil Becao'nun yetişme durumu var."

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