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Kayıp üniversitesi öğrencisi korkunç halde bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kayıp üniversitesi öğrencisi korkunç halde bulundu

Isparta'da kaybolan üniversite öğrencisi, dere yatağında motosikletiyle kaza yapmış halde ölü bulundu.

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Alınan bilgilere göre, kuryelik yapan üniversite öğrencisi Emirhan Göksu'dan (20) bir gündür haber alamayan Kahramanmaraş'ta görev yapan polis babası, durumu Isparta Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Çalışma yapan ekipler, Göksu'yu Dereboyu mevkisinde motosikletiyle kaza yapmış halde ölü buldu.

Göksu'nun Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Atabey Meslek Yüksek Okulunda öğrenci olduğu öğrenildi.

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