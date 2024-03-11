BIST 9.155
DOLAR 32,00
EURO 35,02
ALTIN 2.240,85
HABER /  EKONOMİ

TCMB'den "Baz Etkisi" başlıklı finansal okuryazarlık videosu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TCMB'den "Baz Etkisi" başlıklı finansal okuryazarlık videosu

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal okuryazarlık ve ekonomi eğitimi faaliyetlerine devam ediyor.

Abone ol

TCMB, "Herkes İçin Ekonomi" mikro sitesinde "Baz Etkisi Nedir?" başlıklı yeni bir video yayınladı.

Baz etkisinin örneklerle açıklandığı videoda, "Enflasyon görünümünü değerlendirirken baz etkilerini içeren yıllık enflasyon verilerinin yanında, aylık enflasyon verilerini de yakından takip etmek büyük önem taşır. Çünkü sadece yıllık enflasyon verilerindeki değişim her zaman gerçek enflasyon görünümünü yansıtmayabilir." ifadeleri kullanıldı.

"Herkes İçin Ekonomi", ekonomi ve merkez bankacılığına yönelik ilgiyi canlı tutmak, bilgi ve farkındalık seviyesini yükseltmek için her hedef kitleye uygun içerikler sunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
96. Oscar ödüllerine "Oppenheimer" ile Gazze çağrısı damga vurdu
96. Oscar ödüllerine "Oppenheimer" ile Gazze çağrısı damga vurdu
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Sinan Ateş'in babası Musa Ateş hayatını kaybetti
Sinan Ateş'in babası Musa Ateş hayatını kaybetti
Netanyahu'dan kendisini eleştiren Biden'a cevap
Netanyahu'dan kendisini eleştiren Biden'a cevap
Mehmet Akif Ersoy sordu Murat Kurum yanıtladı: Ankara'da bir gün ehliyetsiz araba kullandım
Mehmet Akif Ersoy sordu Murat Kurum yanıtladı: Ankara'da bir gün ehliyetsiz araba kullandım
Fatih Erbakan'dan Erdoğan'ın 'zübük' ve 'gölge' çıkışına yanıt: Şantajın dik alasıdır!
Fatih Erbakan'dan Erdoğan'ın 'zübük' ve 'gölge' çıkışına yanıt: Şantajın dik alasıdır!
Kayıp üniversitesi öğrencisi korkunç halde bulundu
Kayıp üniversitesi öğrencisi korkunç halde bulundu
AK Partili Ömer Çelik'ten 6'lı masaya: Bir araya gelip çay demleyemezler
AK Partili Ömer Çelik'ten 6'lı masaya: Bir araya gelip çay demleyemezler
Özgür Özel'den anket bombası! O il için 'yarış bitti' dedi İstanbul'da puan farkını açıkladı
Özgür Özel'den anket bombası! O il için 'yarış bitti' dedi İstanbul'da puan farkını açıkladı
İsmail Kartal iç saha maçlarda rakiplerin oyunu yavaşlatmasına tepki gösterdi
İsmail Kartal iç saha maçlarda rakiplerin oyunu yavaşlatmasına tepki gösterdi
Fenerbahçeli Edin Dzeko maç sonu patladı: Gerçekten utanç verici yemin ediyorum
Fenerbahçeli Edin Dzeko maç sonu patladı: Gerçekten utanç verici yemin ediyorum
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yerel seçimler tekrarlanacak
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yerel seçimler tekrarlanacak