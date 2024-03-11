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Mehmet Akif Ersoy sordu Murat Kurum yanıtladı: Ankara'da bir gün ehliyetsiz araba kullandım

Mehmet Akif Ersoy sordu Murat Kurum yanıtladı: Ankara'da bir gün ehliyetsiz araba kullandım

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'un katıldığı Habertürk canlı yayınında yaptığı açıklama sosyal medyada gündem oldu. Sunucunun "Küçükken hiç yaramazlık yaptınız mı?" sorusuna Kurum, "Ankara'da bir gün ehliyetsiz araba kullandım" yanıtını verdi.

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Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken parti ve ittifakların adayları canlı yayınlarda açıklamalarına devam ediyor.

Gazeteci ve sunucu Mehmet Akif Ersoy, programında Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'u ağırladı. Ersoy, Kurum'a "Küçükken hiç yaramazlık yaptınız mı?" sorusunu yöneltti.

Kurum ise bu soruya "Küçük yaramazlıklarımız vardır ama... Bir kere şey aldım, yaramazlık dersek eğer ehliyet almamıştım ama araba kullanmayı biliyordum. Ankara'da bir gün ehliyetsiz araba kullandım" dedi.

Sunucu Ersoy ise "Yapmamışsınızdır bence onu" diyerek araya girmeye çalıştı.

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