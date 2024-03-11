BIST 9.155
DOLAR 32,00
EURO 35,02
ALTIN 2.240,85
HABER /  GÜNCEL

Netanyahu'dan kendisini eleştiren Biden'a cevap

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Netanyahu'dan kendisini eleştiren Biden'a cevap

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine yönelttiği eleştirilere cevap vererek, izlediği politikanın İsraillilerin büyük çoğunluğunun desteklediği bir politika olduğunu savundu.

Abone ol

Amerikan Politico gazetesine konuşan Netanyahu, ABD Başkanı'nın, Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiği" açıklamalarına karşılık verdi.

Netanyahu, "Başkan Biden'ın ne demek istediğini bilmiyorum ama eğer İsrail halkının çoğunluğuna karşı bir politika izlediğimi ve bunun İsrail'in çıkarlarına zarar verdiğini kastediyorsa yanılıyor demektir. Bu benim kendi politikam değil. Bu, İsraillilerin büyük çoğunluğunun desteklediği bir politika. Hamas'ı yok etmek için attığımız adımları destekliyorlar." ifadelerini kullandı.

"Hamas'ı ortadan kaldırdıktan sonra" Filistin Yönetimi'nin Gazze Şeridi'ni yönetmesine karşı olduğunu ve bunu "yapılması gereken son şey" şeklinde gördüğünü aktaran Netanyahu, Filistin Yönetimi'nin "terörizmi öğrettiğini ve terörü finanse ettiğini" ileri sürdü.


ABD Başkanı Joe Biden, dün verdiği bir röportajda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" belirterek, İsrail Başbakanı'nın Gazze'deki saldırılarının ve bu saldırılarda öldürülen 30 binden fazla sivilin sorumluluğunun ağır olduğunu söylemişti.

Biden, Gazze'deki ölü sayısının çok fazla olduğunu ve Netanyahu hükümetinin, "sivillerin hayatını nasıl hedef almayacağı" üzerine ciddi şekilde eğilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Erbakan'dan Erdoğan'ın 'zübük' ve 'gölge' çıkışına yanıt: Şantajın dik alasıdır!
Fatih Erbakan'dan Erdoğan'ın 'zübük' ve 'gölge' çıkışına yanıt: Şantajın dik alasıdır!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Kayıp üniversitesi öğrencisi korkunç halde bulundu
Kayıp üniversitesi öğrencisi korkunç halde bulundu
AK Partili Ömer Çelik'ten 6'lı masaya: Bir araya gelip çay demleyemezler
AK Partili Ömer Çelik'ten 6'lı masaya: Bir araya gelip çay demleyemezler
Özgür Özel'den anket bombası! O il için 'yarış bitti' dedi İstanbul'da puan farkını açıkladı
Özgür Özel'den anket bombası! O il için 'yarış bitti' dedi İstanbul'da puan farkını açıkladı
İsmail Kartal iç saha maçlarda rakiplerin oyunu yavaşlatmasına tepki gösterdi
İsmail Kartal iç saha maçlarda rakiplerin oyunu yavaşlatmasına tepki gösterdi
Fenerbahçeli Edin Dzeko maç sonu patladı: Gerçekten utanç verici yemin ediyorum
Fenerbahçeli Edin Dzeko maç sonu patladı: Gerçekten utanç verici yemin ediyorum
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yerel seçimler tekrarlanacak
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yerel seçimler tekrarlanacak
Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Arda Güler, Real Madrid'deki ilk golünü attı
Arda Güler, Real Madrid'deki ilk golünü attı
Servet Avcı'dan İstanbul ve Ankara'yı sarsacak yazı: CHP ve PKK...
Servet Avcı'dan İstanbul ve Ankara'yı sarsacak yazı: CHP ve PKK...
Fenerbahçe'den Pendikspor maçı sonrası sert açıklama
Fenerbahçe'den Pendikspor maçı sonrası sert açıklama