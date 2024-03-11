Meclis’e geleceği tarih belli oldu! İşte emeklilere özel destek paketinin detayları
En düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye, SSK, Bağ-Kur emekli zammı da yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25'e, bayram ikramiyesi de yüzde 50 zam artışla 3 bin TL'ye yükseltildi. Emekliye destekler bunlarla sınırlı kalmayacak. Emekliler yılına özel büyük destekler geliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılının emekliler yılı olarak ilan edildiğini duyurdu. Erdoğan, emekli temmuz zammı Hazine ile Çalışma Bakanlığı'na talimatını verdi. Öte yandan Nisan ayında Meclis'in ilk gündemi yine emekliler olacak. Burada belediyeler ve bankalar olmak üzere yapılacak protokollerle destekler hayata geçirecek. Temmuz döneminde de emekli maaşları için refah payı uygulaması sürecek.
Sabah'tan yer alan habere göre emekliler için öncelikli olarak gelirlerini artırıcı tedbirler ve indirimler öne çıkacak. Konu üzerinde ilgili bakanlık ve kurumlarda kapsamlı çalışma başladı. Düzenleme Nisan ayında Meclis'in gündemine girecek. İşte emekliler için yapılan çalışmanın detayları…
1) BELEDİYE HİZMETLERİNDE İNDİRİM
Bu kapsamda emekliler için yerel yönetimlerle yapılacak protokoller ile su faturalarında indirim, ücretsiz ya da indirimli toplu taşıma, belediye tesislerinden ayrıcalıklı yararlanma gibi bir çok konu ele alınacak. Burada emekliler belediyenin sunduğu tüm hizmetlerden ayrıcalıklı olarak ya indirimli ya da ücretsiz yararlanabilecek.
2) ENERJİ DESTEKLERİ
Başta düşük maaşlılar olmak üzere tüm emeklilerin doğal gaz ve elektrik faturalarının indirimli olması üzerinde de çalışılıyor. Bu konuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yapılacak protokol ile emeklilerin bu giderlerini indirici tedbirler devreye girebilecek.