Mehmet Akif Ersoy 'yandaş' mı 'Murat Kurum'a 'operasyon' mu çekti? Ersoy'dan açıklama geldi

Sunucu Mehmet Akif Ersoy, konuk aldığı Murat Kurum'a Gazze sorusunu sormak isteyen bir kıza izin vermediği için hedef oldu. Program sonrası Ersoy, kendisine yönelik çok sert eleştirilere yanıt verdi.

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AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu 'Nedir Ne Değildir Özel' programına katıldı.

Bir seyirci, Murat Kurum'a Gazze / Filistin hakkında soru sormak istedi fakat buna izin verilmedi. Mehmet Akif Ersoy "Hemen verebilir misin mikrofonu lütfen?" diyerek soruyu böldü.

Neden böldüğünü anlattı

X'te konunun gündeme gelmesinin ardından Mehmet Akif Ersoy, "Bu siyasi bir program değil. Siyasi soru sorulmasını istemiyoruz. Sadece Gazze sorusunu bölmedim, siyasi soru soranları daha önceki programlarda da böldüm" şeklinde açıklama yaptı.

"Arkadaşlar bir karar verin"

Bir açıklama daha yapan Ersoy, "Arkadaşlar bir karar verin, bazı muhalif hesaplar ve trolleri “Gazetecilik bitti-yandaş - yalaka Akif, mikrofonu elinden aldı” falan diye gömüyor. İktidara yakın kimi hesap ve troller de “Murat Kurum’a operasyon çekti. Akif güvenilmez biri, Habertürk’e çok dikkat edin” kafasında… Allah akıl fikir versin." ifadelerine yer verdi.