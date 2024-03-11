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Boşanma kararı alanlar dikkat! Artık bunu yapamazsınız: Yargıtay son noktayı koydu

Boşanma kararı alanlar dikkat! Artık bunu yapamazsınız: Yargıtay son noktayı koydu

Zonguldak'ta evini terk eden bir koca başka biriyle yaşamaya başladı. Boşanma kararı alan çiftten koca, birlikteyken aldıkları evi ve eşinin kredi çekmesi sayesinde aldıkları arsayı satışa çıkardı. Kadın bu hamlenin ardından harekete geçti ve ailenin ekonomik varlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle satışa kısıtlama istedi. Dava Yargıtay'a kadar taşındı. Son kararda ise kocanın satış yetkisine sınırlama getirilmesine karar verildi.

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Söz konusu dava Zonguldak’ta yaşandı. Evini terk eden adam başka bir kadın ile birlikte yaşamaya başladı. Adam, eşiyle birlikte yaşarken aldığı evini ve kadının çektiği 98 bin avro kredi ile alınan arsayı satışa çıkardı.

Kadın ise 2 yıl önce evden ayrılan kocasının ailenin ekonomik varlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle satış girişimine sınırlama getirilmesini istedi. Davaya bakan Zonguldak 1. Aile Mahkemesi, kocanın satış yetkisine sınırlama getirerek söz konusu taşınmazların satışında kadının rızası ile yapılabileceğine hükmetti.

Davalı koca, karara itiraz edince dosya Sakarya Bölge Adliye Mahkemesinin gündemine geldi. Sakarya 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını kaldırarak davayı reddetti.

Karar bu defa da Yargıtay’a taşındı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise davalı kocanın satış yetkisine sınırlama getirilmesinin şartlarının oluştuğuna karar verdi.

Daire, yerel mahkemenin kararını yerinde bularak bölge adliye mahkemesinin kararını bozdu.

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