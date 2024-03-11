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İstanbul'da metro seferlerine ramazan düzenlemesi

İstanbul'da metro seferlerine ramazan düzenlemesi

Metro İstanbul, ramazan ayı dolayısıyla sefer saatlerinde düzenlemeye gitti. İBB'ye bağlı metrolarda seferler gece 01.00'e kadar devam edecek.

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Ramazan ayı boyunca Metro İstanbul'un işletmesini yaptığı "M1A, M1B, M2, M3, M4, M6, M7 ve M9 metro, T1, T4, T5 tramvay ve F1, F4 füniküler hatları"nda seferler 01.00'e kadar devam edecek.

Ayrıca cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde "gece metrosu" uygulaması hizmet vermeye devam edecek.

İETT'nin 11 hatta sürdürdüğü gece hatları da ramazan ayında da hizmet vermeyi sürdürecek.

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