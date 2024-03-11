Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası

Ünlü yorumcu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, TV8,5 kanalındaki "%100 Futbol" isimli programda Fenerbahçe - Pendikspor maçını yorumladı. İşte detaylar...

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Trendyol Süper Ligi'nin 29. haftasında sahasında Pendikspor ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 4-1 mağlup etti. Dilmen karşılaşmayla ilgili, "Fenerbahçe geçen Perşembe oyundan ziyade savaştan döndü. Rövanş öncesi ve Trabzonspor maçı öncesinde de İsmail Kartal'ın elini kolaylaştırdı. Hoca rotasyon yaptı bugün" yorumunu yaptı.

Sarı lacivertlilerin uzatmalar dahil 114 dakika boyunca futbol oynadığını söyleyen ünlü yorumcu, "114 dakikalık bir maçtan çıktı Fenerbahçe. Mert Müldür, bu maçta yetersizdi ve Osayi Samuel'in girmesi gerekiyordu da zaten. Ben olmuş olsaydım, İrfan Can ve Szymanski'yi daha erken alırdım oyuna" dedi.

"Güzel de bir gol attı bugün"

Eski milli futbolcu, Fenerbahçe'nin orta saha futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın performansı hakkında da "Şunu görüyoruz ki, Fred ve Krunic'in alternatifi Mert Hakan Yandaş'tır. Güzel de bir gol attı bugün" açıklamasını yaptı.

"Tadic'in sözleşmesini çok merak ediyorum"

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic'in 40 maçta ilk 11'de yer aldığını söyleyen yorumcu, "Tadic'in sözleşmesini çok merak ediyorum 40 maçtır ilk 11'de oynadı. Ama bugün de Fenerbahçe'nin ve maçın en iyi oyuncusu Dusan Tadic'ti. Çok sakin ve soğukkanlı kalmayı başardı" diye konuştu.

"İsmail Kartal doğru tercihler yaptı"

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 20. golünü atan Michy Batshuayi'nin 13 kez ilk 11'de yer aldığına değinen 61 yaşındaki Rıdvan Dilmen, "Batshuayi'nin 13 kez ilk 11'de oynaması, nasıl bir kadro olduğunun göstergesidir. Hedefleri doğrultusunda İsmail Kartal doğru tercihler yaptı" şeklinde konuştu.

"Ali Koç'un yerinde olsam..."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçmiş aylarda yaptığı bir konuşmayı hatırlatan Dilmen, "Ali Koç'un 'Ben olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' açıklamasından sonra takımda bir panik havası oluştu. Taraftar bugün ikinci yarıda harika destek verdi ve sezonun en iyi maçını çıkarttı onlarda. Ali Koç'un yerinde olsam, devam ederim bir dönem daha. Çünkü bu açıklamasından sonra takımda panik havası oldu" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ve Fenerbahçe iddiası: Üzmüyorlar

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu sezon hakemlerden bir aleyhi olmadığını söyleyen Rıdvan Dilmen, "Galatasaray'ın artıları var şöyle bu sezon ilk kez bu kadar çok gol attılar. Rize'yi 6-2 yendiler, 4 hücum oyuncusu yoktu maçta. Fenerbahçe, bir geriye düşüyor bir öne geçiyor bu kötü mü iyi mi göreceğiz? Süper Ligi Galatasaray ve Fenerbahçe'ye bıraktılar. Bu sene Galatasaray ve Fenerbahçe'yi hiç üzmüyorlar" dedi.