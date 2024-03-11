Mert Hakan Yandaş hakemi tehdit etti, Ahmet Çakar'dan olay sözler! "Normal hayatta..."

Bu ilk defa olmuyor. Adına "taktik faul" denilen bu illet, bu oyunda var maalesef. Çözüm hakemin bunu fark edip, izin vermemesinde. 17 faulün karşılığı sadece iki sarı kart olunca, bahsettiğimiz yangının alevleri büyüdü, tribünleri sardı, gerilim arttı. İsmail Kartal üç sarı kartlı defansından, ikisini yanına aldı ikinci yarı başlarken. Belki de bir planı fark etti, engellemek istedi. Yenik takım, defansif hamle yapıyorsa, kodlarını doğru okumak gerekiyor