İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'dan tepki çeken Erdoğan açıklaması

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze çatışmasındaki tutumu nedeniyle tarihteki en kötü antisemitler arasında yer aldığını iddia etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde Gazze'de yaşananlardan dolayı İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Nazi Almanyası'nın diktatörü Adolf Hitler ile kıyaslaması ardından, İsrail'den Türkiye'ye yönelik birçok tepki geldi.

Erdoğan 31 bin kişinin hayatını kaybettiği Gazze'de İsrail ordularını eleştirirken, İsrail Dışişleri ise 'Türkiye'nin Hamas'ı terör örgütü olarak tanımadığını ve dahası desteklediğini belirterek, Erdoğan'ın tarihin en büyük zalim ve Yahudi karşıtı liderlerden biri olduğunu belirtti.

En büyük terör destekçisi





Mesajını Türkçe bir şekilde X sosyal medya platformunda paylaşan Katz, Hamas'ın saldırılarında 1100'den fazla kişinin öldüğünü, Türkiye'nin bu politikalarıyla İran ile birlikte dünyadaki en büyük terör destekçisi ülkeler haline geldiğini söyledi.

Türk Dışişleri'den açıklamalara tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail hükümetinin bazı üyelerinin açıklamalarına tepki gösterdi.

Keçeli, İsrail hükümetinin bazı üyelerinin açıklamalarına ilişkin X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım suçlamasıyla yargılanan bir devlet olduğunu ve Gazze’deki Filistin halkına karşı işlenen tüm suçların sorumlusunun İsrail hükümeti olduğunu kaydetti.

İsrail hükümet üyelerinin, gündemi değiştirme amaçlı çabalarının bu gerçeklerin üstünü örtemeyeceğini belirten Keçeli, "İnsanlık vicdanı ve uluslararası hukuk, İsrailli yetkililerin hesap vermesini mutlaka sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iftiralarda bulunmuştu.