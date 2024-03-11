Şimşek'ten Fitch'in kararına yorum: Seçimsiz uzun bir döneme giriyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu "B" seviyesinden "B+" seviyesine yükseltmesi ve not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Fiyat istikrarını sağlamanın zaman aldığını belirten Şimşek, Türkiye'nin yerel seçimlerin ardından orta vadeli programı sürdürmek için seçimsiz uzun bir dönemi olacağını söyledi. Şimşek, programın beklendiği gibi çalıştığını da sözlerine ekledi.

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Fitch Ratings'in Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden borçlanma notunu B'den B+ seviyesine yükseltmesi ve görünümünü nötrden pozitife çevirmesi, ülkenin sağlam ekonomi politikalarının bir yansıması olarak kabul ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından İngilizce olarak yaptığı açıklamada, sağlam politikaları sürdürme ve yapısal reformları uygulama konusundaki taahhütlerini vurguladı.

Bakan Şimşek, fiyat istikrarının en önemli öncelik olduğunu, büyümenin yeniden dengelenmesinin başarılı bir şekilde devam ettiğini, iç tüketimin ılımlaştığını ve net ihracatın güçlendiğini belirtti. Cari açığın beklenenden daha hızlı daraldığına ve bu yıl Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) %3'ünün çok altına düşmesinin beklendiğine dikkat çekti.

Ayrıca, Türk Lirası mevduatlarının toplam mevduatlardaki payının Ağustos ayından bu yana 12 puan arttığını ve bu trendin, programlarına olan güven arttıkça devam edeceğini ifade etti. Mali disiplini yeniden sağlamanın da ana hedeflerden biri olduğunu belirten Şimşek, mali teşviklerin bu yıl sonuna doğru azalmasının ve gelir politikalarının daha destekleyici hale gelmesinin beklendiğini söyledi. Depremle ilgili harcamalar da dahil olmak üzere, mali açığın gelecek yıl GSYH'nin %3'ünün altına indirilmesi taahhüdünde bulundu.

Fiyat istikrarına ulaşmanın zaman aldığını hatırlatan Şimşek, bu ayki yerel seçimlerin ardından Türkiye'nin, orta vadeli programı (OVP) izlemek için seçimsiz uzun bir döneme gireceğini ve bu programın, verimliliği artırma ve rekabet gücünü yükseltme reformlarını da içerdiğini belirtti. Döviz piyasasındaki son dalgalanmaların geçici olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Şimşek, Merkez Bankası'nın (TCMB), enflasyon beklentilerini demirlemek için elindeki tüm araçları kullanmaya kararlı olduğunu ifade etti.

Bakan Şimşek, mali politikayı sıkılaştırmaya ve TCMB'nin enflasyonu düşürme çabalarına yardımcı olmaya devam edeceklerini belirtti.