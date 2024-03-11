Yeniden Refah'tan istifa edip Fatih Erbakan'ı uyarmıştı 'genel başkanın yanındalar' Selvi yazdı

Yazar Abdulkadir Selvi, Yeniden Refah Partisi Genel Sekreterliğinden istifa eden Necmettin Erbakan'ın dava arkadaşlarından Suat Pamukçu'nun, FETÖ uyarısına ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı..

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Yeniden Refah Partisi (YRP) 31 Mart yerel seçimlerinin en çok konuşan partilerinden birisi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Malatya mitinginde "Partimizin eski belediye başkanlarını, milletvekillerini, teşkilat mensuplarını aday göstererek bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı." sözleri gündeme oturdu.

Seçimi kazanamayacağı yerlerde aday göstererek CHP'ye kazandırmakla suçlanan YRP için kritik bir değerlendirme, "Yeniden Refah Partisi neye hizmet ediyor?" başlıklı yazısıyla Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den geldi.

Pamukçu: Israrla ittifaka karşı olanlar kesin FETÖ’cüdür

Selvi, Erbakan’ın dava arkadaşlarından Suat Pamukçu'nun YRP Genel Sekreterliği’nden istifa ederken, Yeni Şafak’ta yer alan röportajında söylediği “Genel başkanın yanında varlar. Öncelikle şunu söyleyeyim; ısrarla ittifaka karşı olanlar kesin FETÖ’cüdür. Bu FETÖ’cülerin de şu anda tek hedefleri Reisicumhur’dur. İntikam almak duygusuyla yanıp tutuşuyorlar” sözlerini yazısına taşıdı.

YRP'de iki eğilim baskın çıktı

Yeniden Refah Partisi’nin siyasetteki tek misyonunun AK Parti’ye kaybettirmeye dönüştüğünü savunan yazar, "Yerel seçim sürecinde YRP’de iki eğilim baskın çıktı. 1- AK Parti’nin aday göstermediği eski AK Partililer. 2- Erdoğan’dan intikam almak isteyen eski FETÖ’cüler. Fatih Erbakan’ın partisini, maalesef ki FETÖ’cülerin Erdoğan’la hesaplaşma partisine dönüştürdüler." iddiasında bulundu.

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı