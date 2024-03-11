Ara zam iddiaları! İTO'dan asgari ücret açıklaması

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'den asgari ücrete ilişkin açıklama geldi. Ara zam iddialarına ilişkin Avdagiç "Devletin bununla ilgili gündeme getirdiği bir söylem var, biz bu söylemin bu sene geçerli olduğunu öngörüyoruz." dedi.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, iş dünyasının gündemine ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Avdagiç, asgari ücrette ara zam beklentilerinin sorulması üzerine, asgari ücretin 1 yıllık açıklandığını, dolayısıyla bütün iş dünyasının bütçelerini buna göre yaptığını söyledi.

Avdagiç, "Bizim spekülasyonlarla işimiz yok. Biz İstanbul Ticaret Odası'yız. Kamunun belirlediği bir asgari ücret var. Bunu belirlerken ortaya koyduğu bir çerçeve var. Biz ve temsil ettiğimiz şirketler, kamunun ortaya koyduğu bu çerçeveyi ve buradaki takdiri gündeme alarak bütçemizi yaptık. Devletin bununla ilgili gündeme getirdiği bir söylem var, biz bu söylemin bu sene geçerli olduğunu öngörüyoruz." diye konuştu.

"İşverenin cebinden çıkan paranın sadece yüzde 55'i çalışanın eline geçiyor"

Şekib Avdagiç, aylık 100 bin lira brüt maaşlı çalışanın eline geçen oranın yüzde 55 olduğunu belirterek, "Yani işverenin cebinden çıkan paranın sadece yüzde 55'i çalışanın eline geçiyor. Bu konudaki düzenlemeleri gözden geçirmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Kayıt dışılığın önlenmesi, çalışanların herhangi bir hak kaybı yaşamamasını ve işverenlerin daha rekabetçi olmasını konuştuklarını dile getiren Avdagiç, "Hem çalışan ve ücretler üzerindeki kamu yükünü optimize etmemiz lazım hem de bu 5'li mekanizmayı gözden geçirmemiz lazım." ifadesini kullandı.